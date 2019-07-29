Защищать жертв домашнего насилия предложено Росгвардии

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «#Я не хотела умирать». Сообщается, что в России в соцсетях проходит масштабная акция с одноименным названием, направленная на возвращение уголовного наказания за домашнее насилие. Катализатором масштабной акции стал случай, когда погибла очередная жертва домашнего насилия. Оксану Садыкову начал бить муж, и когда чаша терпения переполнилась, она написала на него заявление о побоях и подала на развод. В полиции ничего не предприняли, мужа отпустили, и он, подкараулив Оксану в подъезде, убил на глазах у 8-летнего сына. Трое несовершеннолетних детей остались без матери. По неофициальным данным от 12 до 14 тысяч женщин в России ежегодно погибают от насилия в семье.

Председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал в беседе с НСН, каким образом предполагается защищать жертв домашнего насилия в России.

«Мы считаем, что необходимо провести ревизию всех регионов и выявить в них количество кризисных центров, какое количество в них мест для помещения женщин, насколько эта услуга бесплатна и, самое важное, насколько это соотносится с потребностью. Во многих регионах их практически нет. Важно, чтобы это была не просто платная или бесплатная услуга, а чтобы она была более качественной и неформальной», - рассказал он.

Цветков также отметил, что законопроект предусматривает также пересмотр работы правоохранительных органов.

«Первое, это когда человека задерживают, его максимум могут задержать на три часа. Я сам неоднократно проверял отделения полиции и задавал вопрос: “почему это человек здесь находится не три часа, а семь, восемь, десять?”. Полиция отвечает очень просто: “Если мы в рамках закона его отпустим в этом состоянии, мы через полчаса поедем туда на ножевое”. Он просто зарежет эту женщину. Поэтому мы предлагаем, это международная практика, внедрение охранных ордеров, которые уже есть, подчеркиваю, на территории СНГ. Смысл охранного ордера в следующем. Когда жертва подает в суд на насильника, то суд выносит решение о запрете приближаться к жертве на определенное расстояние», - объяснил собеседник НСН.

Также он рассказал, что законопроект предполагает предоставление жертвам домашнего насилия государственную защиту. По его словам, это позволит им находиться в безопасности в случае, если гражданин не может обратиться в кризисный центр. Привлекать к охране жертв предлагается как сотрудников полиции, так и представителей Росгвардии.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что подогревают интерес к теме побоев в семье исключительно представители нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом парламентарий осудил насилие как таковое, не уточнив, как именно с ним следует бороться.







