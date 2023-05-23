24.05.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Взятие Бахмута и диверсия в Белгородской области. Что дальше ждет российскую армию?»
20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. В ночь на 21 мая Минобороны РФ подтвердило эту информацию. На следующий день на территорию Грайвороновского округа Белгородской области зашла диверсионно-террористическая группа. Перед этим гражданские объекты округа оказались под артиллерийским обстрелом бойцов ВСУ.
На данный момент, по сообщению Минобороны, диверсанты уничтожены. В военном ведомстве эти события назвали «террористическим актом против мирного населения, к которым Киев перешел после поражения в Артемовске (Бахмуте)».
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
• Какое значение имеет взятие Артемовска для СВО?
• Какие потери понесла армия Украины?
• Куда двинутся дальше российские силы?
• Какие ответные меры стоит ожидать от ВСУ?
• Как проходит контртеррористическая операция в Белгородской области?
Участники пресс-конференции:
- Депутат Государственной Думы Владимир Павлов;
- Член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Николай Тутрин;
- Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты г. Москвы Дмитрий Краснов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8