24.05.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Взятие Бахмута и диверсия в Белгородской области. Что дальше ждет российскую армию?»

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. В ночь на 21 мая Минобороны РФ подтвердило эту информацию. На следующий день на территорию Грайвороновского округа Белгородской области зашла диверсионно-террористическая группа. Перед этим гражданские объекты округа оказались под артиллерийским обстрелом бойцов ВСУ.

На данный момент, по сообщению Минобороны, диверсанты уничтожены. В военном ведомстве эти события назвали «террористическим актом против мирного населения, к которым Киев перешел после поражения в Артемовске (Бахмуте)».

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

• Какое значение имеет взятие Артемовска для СВО?

• Какие потери понесла армия Украины?

• Куда двинутся дальше российские силы?

• Какие ответные меры стоит ожидать от ВСУ?

• Как проходит контртеррористическая операция в Белгородской области?

Участники пресс-конференции:

Депутат Государственной Думы Владимир Павлов;

Член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Николай Тутрин;

Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты г. Москвы Дмитрий Краснов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

