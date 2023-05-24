«Войдет во все учебники»: В Госдуме сравнили потери в битве за Артемовск
Владимир Павлов объяснил, как российским силам удалось минимизировать потери бойцов и техники в таком укрепленном районе.
Профессионализм, правильная тактика и стратегия позволили российским силам взять укрепленный Артемовск с минимальными потерями, которые в три раза меньше потерь ВСУ, заявил депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН.
«По заявлению Евгения Пригожина, потери штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» оказались в три раза меньше, чем у ВСУ. О чем этого говорит? Вся военная наука показывает, что вообще нападающий должен иметь как минимум десятикратное превышение над теми, кто обороняется, потому что обороняющиеся в более комфортной позиции… Здесь (в Артемовске — прим. НСН) уникальный военный опыт, который изучают все мировые специальные и оборонные ведомства: за счет профессионализма, правильной тактики и стратегии при меньших людских потерях и потерях техники удается такие невероятно мощные укрепрайоны брать», - рассказал он.
По его словам, такой успех российской армии войдет во все учебники истории.
«Для сравнения: Берлин брали за 75 дней, некоторые города во время Второй мировой войны брали за 40 дней… Здесь же 254 дня. И огромное количество противника уничтожено. У нас тоже потери, но они кратно меньше, и это войдет во все учебники», - добавил Павлов.
Ранее экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков в своем Telegram-канале заявил, что потери вагнеровцев в Артемовске составили минимум 40 тысяч. По его словам, Суворов при штурме Измаила потерял убитыми и ранеными ровно в 10 раз меньше, а крепость взял за один день.
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