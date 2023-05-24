В Госдуме предложили привлечь казаков и тероборону к защите границ

Закрывать границу с Украиной войсками в чистом виде сложно, необходимо привлечь территориальную оборону и казачество, заявил депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН.

«Конечно, нужно принимать меры. Погранвойска, по сути, занимаются полицейской функцией пропуска. Если погранпереходы находятся на границе со страной, с которой мы воюем, то надеяться на пограничников, скажем так, наивно. Можно выставлять там силы Минобороны. Но линия соприкосновения, границы огромна, и закрывать её в чистом виде войсками сложно», - отметил он.

В связи с этим Павлов предложил расширить полномочия Росгвардии, а также привлекать к защите границы казаков.

«Поэтому я подошел бы к вопросу о расширении полномочий Росгвардии, создании территориальной обороны, казачества. Казаков на всяких патриотических мероприятиях у нас полно… Погоны у них, шашки, молодцы такие… На Кубани они давно помогают обеспечивать общественный порядок. Полагаю, здесь надо работать и нам как законодателям совместно с Минобороны, правительством, чтобы создавать такие отряды. Чтобы люди, которые живут на приграничных территориях, как когда-то казаки, имели возможность носить оружие и применять его», - объяснил он.