В Госдуме предложили привлечь казаков и тероборону к защите границ
Владимир Павлов отметил, что закрывать границу с Украиной войсками в чистом виде сложно, нужно дать возможность казакам на приграничной территории создавать отряды.
Закрывать границу с Украиной войсками в чистом виде сложно, необходимо привлечь территориальную оборону и казачество, заявил депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН.
«Конечно, нужно принимать меры. Погранвойска, по сути, занимаются полицейской функцией пропуска. Если погранпереходы находятся на границе со страной, с которой мы воюем, то надеяться на пограничников, скажем так, наивно. Можно выставлять там силы Минобороны. Но линия соприкосновения, границы огромна, и закрывать её в чистом виде войсками сложно», - отметил он.
В связи с этим Павлов предложил расширить полномочия Росгвардии, а также привлекать к защите границы казаков.
«Поэтому я подошел бы к вопросу о расширении полномочий Росгвардии, создании территориальной обороны, казачества. Казаков на всяких патриотических мероприятиях у нас полно… Погоны у них, шашки, молодцы такие… На Кубани они давно помогают обеспечивать общественный порядок. Полагаю, здесь надо работать и нам как законодателям совместно с Минобороны, правительством, чтобы создавать такие отряды. Чтобы люди, которые живут на приграничных территориях, как когда-то казаки, имели возможность носить оружие и применять его», - объяснил он.
С ним согласился и член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Николай Тутрин.
«Давайте, действительно, казаков вернем на границу. Донецкие края — это же казачьи края», - добавил он.
Закрыть намертво границу от диверсантов нереально, необходима система для борьбы с ДРГ и моментальное реагирование, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Смоленской области ФСБ возбудило дело о нарушении гостайны в отношении москвича
- В Польше заявили о подготовке к перевороту в Белоруссии
- Посольство подтвердило визит спецпредставителя КНР Ли Хуэя в Москву 26 мая
- Ученые обратились в минкультуры с просьбой оставить рублевскую «Троицу» в Третьяковке
- Бездомные англичане ополчились на певицу Бейонсе
- Глава Минобороны Британии посетил Киев с необъявленным визитом
- Путин объяснил рост нестабильности в мире
- СМИ: На Украине признали роль ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область
- В НАК заявили об омоложении терроризма в России после начала СВО
- Кучера поддержал оскандалившегося лидера группы «Звери»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru