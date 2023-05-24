«ДРГ и атаки на мирных»: В Госдуме предупредили о смене тактики ВСУ

Владимир Павлов заявил, что украинские силы продолжат использовать диверсионно-разведывательные мобильные отряды в 50-100 человек. 

Тактика ВСУ меняется, вместо контрнаступления они будут действовать небольшими диверсионными группами, пытаясь атаковать мирных жителей и невоенные объекты, заявил депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН.

«Тактика ВСУ меняется, их контрнаступление откладывается. Сейчас они переходят на тактику атак батальонными группами. Это небольшие диверсионно-разведывательные мобильные отряды в 50-100 человек на легкой бронированной технике (Хамви, польские машины, «Козаки»), как правило, без танков. На этой технике они проникают за линию боевого столкновения и пытаются нанести максимальный урон. Это и их практика терактов, на которую это фашистское государство сделало ставку, когда идет террор и убийство мирного населения. Это атаки на невоенные объекты», - рассказал Палов.

«Дойдем до Киева»: Контрнаступление ВСУ под вопросом после поражения в Артемовске

В связи с этим депутат призвал пограничков, Росгвардию и ФСБ готовиться к такой «тактике» ВСУ.

«Они перешли на тактику рейдовых вылазок. И к этому нужно готовиться, не забывая и о большом количестве упущений с нашей стороны… Есть вещи, которые должны принять во внимание армия, пограничники, Росгвардия, ФСБ, разведка, понимая, что Украина будет сдвигаться в стороны таких атак на мирных граждан», - заключил он.

Операция в Артемовске стала одной из крупнейшей в Донбассе, тактика и стратегия ВСУ частично сработала, заявил член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Николай Тутрин в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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