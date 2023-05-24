«ДРГ и атаки на мирных»: В Госдуме предупредили о смене тактики ВСУ

В связи с этим депутат призвал пограничков, Росгвардию и ФСБ готовиться к такой «тактике» ВСУ.

«Они перешли на тактику рейдовых вылазок. И к этому нужно готовиться, не забывая и о большом количестве упущений с нашей стороны… Есть вещи, которые должны принять во внимание армия, пограничники, Росгвардия, ФСБ, разведка, понимая, что Украина будет сдвигаться в стороны таких атак на мирных граждан», - заключил он.

Операция в Артемовске стала одной из крупнейшей в Донбассе, тактика и стратегия ВСУ частично сработала, заявил член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Николай Тутрин в пресс-центре НСН.

