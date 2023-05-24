«Героические действия»: Битва за Артемовск дала время на подготовку мобилизованных

Битва за Артемовск дала время мобилизованным гражданам подготовиться, заявил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов в пресс-центре НСН.

«Наши Вооруженные силы до частичной мобилизации по своему личному составу уступали Вооруженным силам Украины. Проведенная мобилизация позволила пополнить ряды ВС РФ. Пришли люди с мирной жизни, не военные специалисты. И битва за Артемовск дала время на боевое слаживание, возможность не бросать этих людей сразу в бой, как Украина сейчас делает, когда выбита профессиональная армия. Битва за Артемовск помогла выбить тех солдат и офицеров ВСУ, которые имели большой опыт в боях в Донбассе», - рассказал он.

Краснов отдельно отметил действий вагнеровцев, которые позволили создать многоэшелонную оборону и предотвратить наступление ВСУ.

«Героические действия ЧВК «Вагнер» - не профессионалов, а набранных по велению души людей — позволили провести слаживание людей, набранных по частичной мобилизации, выстроить многоэшелонную оборону, создать участки, которые способы при случае отбить наступление ВСУ», - подытожил он.

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. В ночь на 21 мая Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

