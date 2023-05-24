«Убивают мирных»: В Госдуме пообещали призвать украинских преступников к ответственности

Нужна неотвратимость наказания для всех украинских преступников, которые не оказывают помощь раненым, убивают пленных и мирных жителей, заявил член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Николай Тутрин в пресс-центре НСН.

«Важно показывать и доказывать неотвратимость наказания для тех украинских преступников, которые убивают пленных, не оказывают помощь раненым, выгоняют мирное население из жилья, а тех, кто сопротивляется — убивают. Нужна неотвратимость наказания за уголовные деяния, которые не соответствуют правилам ведения военных действий», - подчеркнул он.

С ним согласился депутат Госдумы Владимир Павлов, который заявил, что после окончания конфликта все материалы будут обнародованы, чтобы привлечь к ответственности виновных.