Генерал-майор объяснил, почему ВСУ долго продержались в Артемовске

Николай Тутрин заявил, что город был хорошо укреплен, исторические подземные цехи позволили украинской армии накапливать и прятать технику.

Операция в Артемовске стала одной из крупнейшей в Донбассе, тактика и стратегия ВСУ частично сработала, заявил член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Николай Тутрин в пресс-центре НСН.

«Это одна из крупнейших операций на территории Донбассе. ВСУ готовились продолжительное время, была сильная организация, привлекались иностранные специалисты, инструктора. Надо отдать должное, что и их тактика, и стратегия требует определенного уважения у военных. Возможно, в последующем они готовились к контрнаступлению, но у них это не удалось, потому что наша военная наука на сегодняшний день в выигрышном положении. Артемовск – сам по себе промышленный город, там хорошие заводы с подземными цехами, это сыграло роль, чтобы накапливать средства, прятать вооружения и технику. Поэтому они столько времени продержались», - рассказал он.

Отдельно Тутрин выделил заслуги бойцов ЧВК «Вагнер», которые своими подвигами приблизили победу, а ВС РФ внесли определенную лепту в этот общий успех российской армии.

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. В ночь на 21 мая Минобороны РФ подтвердило эту информацию.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ДонбассСпецоперацияУкраина

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