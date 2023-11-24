27.11.2023 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Взрывы самокатов и происшествия на льду: Какие риски подстерегают россиян зимой»

Ежегодно в России на водоемах тонут более 10 000 человек. И не только в летнюю жару, но и зимой или ранней весной, проваливаясь под лед. В городской же зоне зимний период так же таит много опасностей - скользкий асфальт на дорогах поджидает автомобилистов и пешеходов, а дома - взрывающиеся электросамокаты и самовозгорающиеся гирлянды. О том, как предупредить эти происшествия расскажут участники пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Сколько на водных объектах города организовано мест зимнего отдыха?

Какие профилактические мероприятия по безопасности на водных объектах проводятся?

Как правильно хранить электросамокаты дома?

Каковы основные причины пожаров в частных домах?

По сравнению с прошлым годом как выглядит статистика пожаров в частном секторе?

Почему нужно уделить особое внимание при подготовке своего авто к холодному времени года?

Какая работа проводится с детьми, чтобы научить их безопасному поведению с электроприборами?

Участники пресс-конференции:

Алексей Валентинович Михан – начальник отдела организации надзорных и профилактических в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы;

– начальник отдела организации надзорных и профилактических в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы; Дмитрий Николаевич Мудров – начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 16:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



