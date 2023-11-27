«Коварный противник»: В МЧС представили три действия на случай пожара
Алексей Михан заявил в эфире НСН, что первым делом необходимо позвонить в пожарную охрану, сообщить, что у вас начался пожар или вы стали свидетелем.
Начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН рассказал, что делать при возникновении пожара.
«Всем при пожаре надо делать одно и то же: и детям, и взрослым. Все очень просто, всего три действия, но все эти действия последовательны. Первое – нужно позвонить в пожарную охрану, сообщить, что у вас начался пожар или вы стали свидетелем пожара. Это самое главное! Второе – бежать подальше от пожара. Пожар – это очень коварный противник, на пожаре чаще всего люди задыхаются от едкого дыма. Если пожар только начался, пригнувшись надо уходить из помещения. Третье – если вы взрослый человек или подросток, попытаться потушить пожар, если это ранняя стадия», - объяснил он.
Выход на лед в Москве на данный момент запрещен, но в этом сезоне планируются к открытию, как минимум, три площадки для массового катания на коньках, заявил ранее начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Дмитрий Мудров в пресс-центре НСН.
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