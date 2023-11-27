В МЧС назвали столичные пруды, которые будут открыты для катания на коньках
Дмитрий Мудров в эфире НСН напомнил, что толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров, пока же выход на лед в столице запрещен.
Выход на лед в Москве на данный момент запрещен, но в этом сезоне планируются к открытию, как минимум, три площадки для массового катания на коньках, заявил начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Дмитрий Мудров в пресс-центре НСН.
«Всего на объектах города Москвы будет организовано 120 мест для зимнего отдыха, на водоемах – 92 места. Сейчас у нас происходит становление льда, малые водоемы покрылись уже льдом. Мы сейчас проводим мониторинг состояния льда и его толщины. Мы считаем, что безопасной для выхода на лед для одного человека является толщина в 7 сантиметров. Пока мы никому не рекомендуем выходить на лед. Для формирования прочного и безопасного льда необходимо определенное количество дней с отрицательными температурами. А у нас температурные качели. Выход на лед пока запрещен. Мы проводим рейды патрулирования водоемов, так как первый лед всегда манит. Также проводится работа по организации мест для массового катания – толщина должна быть не менее 25 сантиметров. Они заработают в далеком будущем. Планируется к открытию три площадки: Чистые пруды, Патриарший пруд, Екатерининский пруд», - отметил он.
Россиянам необходимо тщательно следить за состоянием аккумуляторной батареи электрических самокатов, чтобы не допустить пожара, заявил ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.
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