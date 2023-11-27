«Безопасные шашлыки»: В МЧС рассказали дачникам, как подготовиться к Новому году
Шашлыки жарить можно только на дачном участке на расстоянии пяти метров от дома, заявил НСН Алексей Михан.
Шашлыки жарить можно только на дачном участке на расстоянии пяти метров от дома, заявил начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.
«У нас огромное количество москвичей поедут на Новый год к себе на дачи. Новый год – это елка, хорошее настроение и шашлыки. А как правильно жарить шашлыки на дачном участке? Кстати, необходимо напомнить, что шашлыки нельзя жарить в квартире и даже на балконе. Это неминуемый пожар. На даче нужно использовать мангал на расстоянии не менее пяти метров от здания. Требование не такое уж серьезное. Также нельзя оставлять разведенный огонь без присмотра, ветер может привести к пожару. Если дом у нас летний, мы также отключаем источники зажигания возможные – обычно электричество, если этого еще не сделали», - рассказал он.
Выход на лед в Москве на данный момент запрещен, но в этом сезоне планируются к открытию, как минимум, три площадки для массового катания на коньках, заявил ранее начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Дмитрий Мудров в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна
- Главная Снегурочка России посоветовала играть в снежки в морозную погоду
- Путин: Российские банки прошли все сложности, организованные Западом
- Жительницу Запорожья задержали за попытку подрыва военного грузовика
- СМИ: Власти Украины не согласятся на мирное соглашение с Россией без репараций
- Исследование: россияне начинают и заканчивают рабочую неделю песней «По барам»
- Израиль и Илон Маск договорились об использовании Starlink в секторе Газа
- «Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ сыграл 500 сухих матчей
- Кристофер Нолан защитил от критики голливудские супергеройские франшизы
- Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в возрасте 42 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru