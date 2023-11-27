«Безопасные шашлыки»: В МЧС рассказали дачникам, как подготовиться к Новому году

«У нас огромное количество москвичей поедут на Новый год к себе на дачи. Новый год – это елка, хорошее настроение и шашлыки. А как правильно жарить шашлыки на дачном участке? Кстати, необходимо напомнить, что шашлыки нельзя жарить в квартире и даже на балконе. Это неминуемый пожар. На даче нужно использовать мангал на расстоянии не менее пяти метров от здания. Требование не такое уж серьезное. Также нельзя оставлять разведенный огонь без присмотра, ветер может привести к пожару. Если дом у нас летний, мы также отключаем источники зажигания возможные – обычно электричество, если этого еще не сделали», - рассказал он.

Выход на лед в Москве на данный момент запрещен, но в этом сезоне планируются к открытию, как минимум, три площадки для массового катания на коньках, заявил ранее начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Дмитрий Мудров в пресс-центре НСН.



