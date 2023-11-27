«Ползти на животе»: В МЧС дали советы лыжникам на случай ЧП у водоема

Начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Дмитрий Мудров в пресс-центре НСН дал советы любителям активного зимнего отдыха.

«Человек, который совершает катание на лыжах вблизи водоемов, нужно соблюдать меры предосторожности. Если человек видит, что лыжи начинаются проваливаться и там вода, ему необходимо развернуться в обратном направлении. Если вы гуляете по лесу и перед вами водоем, здесь тоже необходимо двигаться по натоптанной тропе. Если у вас есть рюкзак, его необходимо снять и надеть только на одно плечо, чтобы вы в любой момент могли от него избавиться. Если это катание на ватрушках, здесь тоже необходимо сначала оценить водоем, в который вы скатываетесь. Проверять толщину льда ногой нельзя! Есть специальное приспособление для этого, можно использовать лыжную палку. Если оказывать помощь, любые средства могут помочь – шарфы, связанные куртки. Если вы стали очевидцем происшествия, нужно сообщить спасателям. Если вы можете оказать помощь, надо ползти на животе к человеку, который провалился», - рассказал он.

Россиянам необходимо тщательно следить за состоянием аккумуляторной батареи электрических самокатов, чтобы не допустить пожара, заявил ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.

