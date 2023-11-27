«Ползти на животе»: В МЧС дали советы лыжникам на случай ЧП у водоема
Дмитрий Мудров в эфире НСН отметил, что любые рюкзаки и вещи на человеке должны быть расположены так, чтобы их быстро можно было скинуть.
Начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Дмитрий Мудров в пресс-центре НСН дал советы любителям активного зимнего отдыха.
«Человек, который совершает катание на лыжах вблизи водоемов, нужно соблюдать меры предосторожности. Если человек видит, что лыжи начинаются проваливаться и там вода, ему необходимо развернуться в обратном направлении. Если вы гуляете по лесу и перед вами водоем, здесь тоже необходимо двигаться по натоптанной тропе. Если у вас есть рюкзак, его необходимо снять и надеть только на одно плечо, чтобы вы в любой момент могли от него избавиться. Если это катание на ватрушках, здесь тоже необходимо сначала оценить водоем, в который вы скатываетесь. Проверять толщину льда ногой нельзя! Есть специальное приспособление для этого, можно использовать лыжную палку. Если оказывать помощь, любые средства могут помочь – шарфы, связанные куртки. Если вы стали очевидцем происшествия, нужно сообщить спасателям. Если вы можете оказать помощь, надо ползти на животе к человеку, который провалился», - рассказал он.
Россиянам необходимо тщательно следить за состоянием аккумуляторной батареи электрических самокатов, чтобы не допустить пожара, заявил ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.
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