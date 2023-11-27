«Хотят сэкономить!»: Бани и сауны навали главными «виновниками» пожаров в домах

«Пожар в частном жилом доме всегда происходит по вине человека. Хорошо, если у хозяев есть газовое оборудование, но даже в Москве зачастую используют обычные дрова или электричество. Что касается дров, в любом случае открытый огонь внутри помещения – это уже опасность. Если же речь идет о печи, ее неободимо обязательно готовить к отопительному сезону. Чаще всего пожары возникают, когда происходит прогар, печь поджигает нам перекрытие. Также часто виновниками пожара становятся бани и сауны. Хозяин желает пожарче поддать, а баня сгорает. Это самая большая опасность. Второй момент – когда хозяин не рассчитывает мощность своей печки, дрова начинают вываливаться на пол. Также часто неправильно выбирается мощность котла, который топит дом, так как хотят заплатить поменьше. Мы рекомендуем приобрести дымовые пожарные извещатели», - отметил он.

Выход на лед в Москве на данный момент запрещен, но в этом сезоне планируются к открытию, как минимум, три площадки для массового катания на коньках, заявил ранее начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Дмитрий Мудров в пресс-центре НСН.

