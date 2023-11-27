«Могут взорваться!»: Россиянам рассказали, как правильно хранить электросамокаты зимой
Алексей Михан заявил НСН, что необходимо тщательно следить за состоянием аккумуляторной батареи самокатов.
Россиянам необходимо тщательно следить за состоянием аккумуляторной батареи электрических самокатов, чтобы не допустить пожара, заявил начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.
«Электросамокат – это сложное техническое средство, которое, к сожалению, подвержено угрозе возникновения пожаров за счет того, что такие устройства имеют аккумуляторные батареи большой емкости. А такие батареи сегодня во многом состоят из лития, литий очень хорошо горит. Если самокат по той или иной причине неисправен – его неправильно эксплуатируют, например, такой предмет может стать причиной пожара. Чтобы не допустить большой трагедии, нам необходимо с вами уже давно было задуматься, как этот самокат хранить зимой. Хранить его необходимо в хорошо проветриваемых помещениях, ни в коем случае не рядом с отопительными приборами. Также его нужно внимательно осмотреть на наличие повреждений, особое внимание уделить отсеку с батареей. Батарея может раздуваться, это первый признак того, что ее необходимо срочно заменить! Такая батарея может не просто загореться, а может взорваться. Ни в коем случае нельзя оставлять предмет на зарядке без присмотра», - рассказал он.
В случае возникновения пожара необходимо накрыть самокат плотной тканью, добавил специалист.
Ежегодно в России на водоемах тонут более 10 000 человек. И не только в летнюю жару, но и зимой или ранней весной, проваливаясь под лед. В городской же зоне зимний период таит много опасностей - скользкий асфальт на дорогах поджидает автомобилистов и пешеходов, а дома - взрывающиеся электросамокаты и самовозгорающиеся гирлянды.
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