«Могут взорваться!»: Россиянам рассказали, как правильно хранить электросамокаты зимой

Россиянам необходимо тщательно следить за состоянием аккумуляторной батареи электрических самокатов, чтобы не допустить пожара, заявил начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.

«Электросамокат – это сложное техническое средство, которое, к сожалению, подвержено угрозе возникновения пожаров за счет того, что такие устройства имеют аккумуляторные батареи большой емкости. А такие батареи сегодня во многом состоят из лития, литий очень хорошо горит. Если самокат по той или иной причине неисправен – его неправильно эксплуатируют, например, такой предмет может стать причиной пожара. Чтобы не допустить большой трагедии, нам необходимо с вами уже давно было задуматься, как этот самокат хранить зимой. Хранить его необходимо в хорошо проветриваемых помещениях, ни в коем случае не рядом с отопительными приборами. Также его нужно внимательно осмотреть на наличие повреждений, особое внимание уделить отсеку с батареей. Батарея может раздуваться, это первый признак того, что ее необходимо срочно заменить! Такая батарея может не просто загореться, а может взорваться. Ни в коем случае нельзя оставлять предмет на зарядке без присмотра», - рассказал он.

В случае возникновения пожара необходимо накрыть самокат плотной тканью, добавил специалист.

Ежегодно в России на водоемах тонут более 10 000 человек. И не только в летнюю жару, но и зимой или ранней весной, проваливаясь под лед. В городской же зоне зимний период таит много опасностей - скользкий асфальт на дорогах поджидает автомобилистов и пешеходов, а дома - взрывающиеся электросамокаты и самовозгорающиеся гирлянды.

