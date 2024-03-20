21.03.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Высокая мода в России: провал или возрождение?»

Вспоминая о российской высокой моде, на Западе говорят о двух главных русских кутюрье — учителе и ученике, которые ушли с разницей в два дня –Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Их судьбы были неразрывно связаны друг с другом и переплетены: оба работали в одном жанре haute couture, оба пытались завоевать Париж и западный рынок, оба начали строить Дома моды во времена глобальных перемен в экономике и бизнесе России, тотального дефицита, бума на малиновые пиджаки и логотипы от Versace. Сегодня ведущие эксперты индустрии моды спорят о том, какое будущее ждет российский haute couture, одни говорят, что после ухода из жизни этих российских модельеров связь с мировой высокой модой потеряна, а рынок модной индустрии перестанет развиваться, а другие предрекают возрождение и новые мировые имена.

Участники пресс-конференции:

Суперзвезда Сергей Зверев;

Российский дизайнер Джемал Махмудов;

Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов;

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Есть ли в России кутюр?

Чем отличается высокая мода в России от западной?

Почему российская мода не дотягивает до мировой?

Какие модные дома считаются «от-кутюр»?

Кем сегодня представлена Россия на мировом модном рынке?

Куда деваются луки с модных показов высокой моды в дальнейшем?

Какая сегодня ситуация в российской модной индустрии?

На сколько дорогой сегодня российский кутюр?

Кто выставляется на неделях моды в России и за рубежом из российского haute couture?

Поддерживает ли государство развитие высокой моды в России?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

