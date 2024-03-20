21.03.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Высокая мода в России: провал или возрождение?»
Вспоминая о российской высокой моде, на Западе говорят о двух главных русских кутюрье — учителе и ученике, которые ушли с разницей в два дня –Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Их судьбы были неразрывно связаны друг с другом и переплетены: оба работали в одном жанре haute couture, оба пытались завоевать Париж и западный рынок, оба начали строить Дома моды во времена глобальных перемен в экономике и бизнесе России, тотального дефицита, бума на малиновые пиджаки и логотипы от Versace. Сегодня ведущие эксперты индустрии моды спорят о том, какое будущее ждет российский haute couture, одни говорят, что после ухода из жизни этих российских модельеров связь с мировой высокой модой потеряна, а рынок модной индустрии перестанет развиваться, а другие предрекают возрождение и новые мировые имена.
Участники пресс-конференции:
- Суперзвезда Сергей Зверев;
- Российский дизайнер Джемал Махмудов;
- Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов;
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Есть ли в России кутюр?
- Чем отличается высокая мода в России от западной?
- Почему российская мода не дотягивает до мировой?
- Какие модные дома считаются «от-кутюр»?
- Кем сегодня представлена Россия на мировом модном рынке?
- Куда деваются луки с модных показов высокой моды в дальнейшем?
- Какая сегодня ситуация в российской модной индустрии?
- На сколько дорогой сегодня российский кутюр?
- Кто выставляется на неделях моды в России и за рубежом из российского haute couture?
- Поддерживает ли государство развитие высокой моды в России?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8