«Официальный стиль»: Дизайнер рассказал, что политики часто выбирают российские бренды

«Политика – это определенный дресс-код. Политики обычно обращаются в ателье. Многим нашим топовым политикам отшивают вещи на заказ ателье определенного уровня, которые делают все очень качественно. Есть ряд политиков, которые покупают одежду у меня через стилистов. Я периодически вижу свою юбку, блузку, пиджак, но это нигде не афишируется, запрещено. Я также одеваю депутатов московских, они ориентированы только на российские бренды. Приходят, поддерживают, покупают, носят и везде рекламируют, что во всем русском. Приятно, что сейчас даже во власти люди понимают, что надо поддерживать российских производителей», - сказал он.

В свою очередь известный российский стилист и шоумен Сергей Зверев добавил, что самыми стильными стильными в политике он считает президента страны и его пресс-секретаря.

«В политике самый стильный Владимир Владимирович Путин. У него очень скромные костюмы, очень все сдержанно, но стиль. Дмитрий Песков всегда аккуратный, стильный, очень подтянутый, в форме. Если у него стиль кэжуал – все очень прилично», - сказал он.

Ранее стилист и эксперт моды Влад Лисовец в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что депутатам нужно дать больше свободы в выборе одежды. По его мнению, джинсы иногда выглядят гораздо приличней, чем несимпатичный костюм или костюмные брюки.

