«От 10 тысяч долларов»: Эксперты назвали стоимость одежды от-кутюр

«В мужском кутюре все просто. Мужчины чаще всего одеваются в деловые костюмы, их шьют на заказ. Костюм, на который уходит 3,5 метра ткани, вряд ли будет стоить больше миллиона рублей. В этом плане мужчины могут сэкономить. Если им хочется выглядеть консервативно, достаточно подобрать качественную ткань, которая им подойдет. Если нужны костюмы для вечерних мероприятий, также возможен индивидуальный пошив. Большинство мужчин в России не одеваются экстравагантно, предпочитают консервативный стиль, деловые костюмы чаще всего серые или синие. Если люди начинают пускать в свою палитру новые цвета, что не везде применимо, это может разнообразить одежду. Это сделает костюм чем-то более индивидуальным», - сказал он.

Как пояснил российский дизайнер Джемал Махмудов, сложно назвать общий диапазон стоимости кутюрной одежды. По словам эксперта НСН, цена подобных вещей может начинаться от десяти тысяч долларов.