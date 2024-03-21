«80% ручного труда»: Дизайнер объяснил, почему бренды редко обращаются к высокой моде

Кутюр представлен в отдельных российских брендах, рассказал в пресс-центре НСН российский дизайнер Джемал Махмудов.

«В России есть и был кутюр. Вопрос уровня и вложенных в него денег. Кутюр – 80% ручного труда. Наши дизайнеры не всегда показывают кутюр, потому что не у всех есть возможность это сделать. Наши дизайнеры думают про бизнес, а кутюр про смыслы, когда дизайнер вкладывает смысл и показывает мастерство своих портных», - заявил он.

При этом, по словам Махмудова, кутюр – трудоемкая работа, поэтому его редко можно встретить в дизайнерских коллекциях.