«80% ручного труда»: Дизайнер объяснил, почему бренды редко обращаются к высокой моде
Высокая мода - всегда про смыслы, а российские бренды больше сосредоточены на прибыли, рассказал российский дизайнер Джемал Махмудов.
Кутюр представлен в отдельных российских брендах, рассказал в пресс-центре НСН российский дизайнер Джемал Махмудов.
«В России есть и был кутюр. Вопрос уровня и вложенных в него денег. Кутюр – 80% ручного труда. Наши дизайнеры не всегда показывают кутюр, потому что не у всех есть возможность это сделать. Наши дизайнеры думают про бизнес, а кутюр про смыслы, когда дизайнер вкладывает смысл и показывает мастерство своих портных», - заявил он.
При этом, по словам Махмудова, кутюр – трудоемкая работа, поэтому его редко можно встретить в дизайнерских коллекциях.
«Мы не видим так много кутюра на подиуме, потому что Неделя мода в Москве ориентирована на то, что можно приобрести здесь и сейчас. А кутюр – это только предзаказ, к нему готовятся несколько месяцев, даже может быть год. Я, например, кутюрную коллекцию начал готовить с августа 2023 года. На вышивку на каждом изделии уходило по 2,5 месяца. Кутюр – не быстрая мода, не каждый может себе позволить. Если взять глобально, многие наши артисты ходят в кутюре. Потому что наклеить четыре тысячи страз – это тоже кутюр», - добавил он.
В первые выходные марта в столице стартовала Московская неделя моды-2024, призванная открыть новые имена и познакомить россиян с экзотикой. На ее открытии выступил Тимати, также первый день запомнился выходом на подиум Найке Ривелли, дочери знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути, напоминает «Радиоточка НСН».
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