Сергей Зверев пообещал успех всем талантливым молодым дизайнерам
Талантливые молодые дизайнеры рано или поздно будут замечены, при этом работа со звездными клиентами не гарантирует всеобщего признания, поскольку звезды не спешат делиться контактами своих «самородков», рассказал Сергей Зверев.
Действительно талантливые молодые дизайнеры никогда не будут обделены профессиональным вниманием, заявил в пресс-центре НСН суперзвезда Сергей Зверев.
«Если молодой дизайнер талантлив и делает что-то интересное, его найдут. Он не сможет скрыться и спрятаться, если это действительно самородок. Его откопают, найдут, приведут, отмоют, отпарят, поставят. Но где эти самородки?» - развел руками он.
Как добавил Зверев, звезды российской эстрады часто не спешат делиться контактами стилистов и дизайнеров, поскольку бояться, что их специалистов уведут конкуренты.
«Если звезда нашла такого самородка, она в жизни никогда не скажет, что у него обслуживается. Потому что после она его не увидит. Про меня, например, очень многие звезды молчали, боялись, что меня уведут», - пояснил эксперт.
Ранее российский дизайнер Джемал Махмудов в пресс-центре НСН заявил, что молодые дизайнеры, которые приняли участие в Московской неделе моды, были вынуждены создавать коллекции в сжатые сроки из-за неграмотной организации.
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