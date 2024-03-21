Сергей Зверев пообещал успех всем талантливым молодым дизайнерам

Действительно талантливые молодые дизайнеры никогда не будут обделены профессиональным вниманием, заявил в пресс-центре НСН суперзвезда Сергей Зверев.

«Если молодой дизайнер талантлив и делает что-то интересное, его найдут. Он не сможет скрыться и спрятаться, если это действительно самородок. Его откопают, найдут, приведут, отмоют, отпарят, поставят. Но где эти самородки?» - развел руками он.

Как добавил Зверев, звезды российской эстрады часто не спешат делиться контактами стилистов и дизайнеров, поскольку бояться, что их специалистов уведут конкуренты.

«Если звезда нашла такого самородка, она в жизни никогда не скажет, что у него обслуживается. Потому что после она его не увидит. Про меня, например, очень многие звезды молчали, боялись, что меня уведут», - пояснил эксперт.

Ранее российский дизайнер Джемал Махмудов в пресс-центре НСН заявил, что молодые дизайнеры, которые приняли участие в Московской неделе моды, были вынуждены создавать коллекции в сжатые сроки из-за неграмотной организации.

