«Организация хромает»: Почему Чапурин и Гуляев отказались участвовать в Московской неделе моды

По словам Махмудова, в этих условиях организаторы события были вынуждены обратиться к молодым дизайнерам, которым также пришлось создавать коллекции в сжатые сроки.

«"Фонд моды" обратил внимание на молодых дизайнеров, которые не готовы были показываться. Но программа была, нужно было за короткий срок сделать коллекции. Могу уверить, что многие показанные коллекции создавались в короткий срок только для того, чтобы показать их на подиуме. Потому что это площадка, СМИ, внимание правительства, поддержка. Задача поддержать молодых дизайнеров, и программа была выполнена на пять с плюсом. Вопрос качества второстепенный, много косяков, но как есть. Что касается кутюр – его за три недели не подготовишь никак», - заключил дизайнер.

В первые выходные марта в столице стартовала Московская неделя моды-2024, призванная открыть новые имена и познакомить россиян с экзотикой. Первый день запомнился выходом на подиум Найке Ривелли, дочери знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути, напоминает «Радиоточка НСН».

