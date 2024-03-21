«Организация хромает»: Почему Чапурин и Гуляев отказались участвовать в Московской неделе моды
Подготовка к неделе моды в Москве началась за три недели до события, в этих условиях молодые дизайнеры были вынуждены создавать коллекции для подиума в сжатые сроки, рассказал дизайнер Джемал Махмудов.
Неграмотная организация Московской недели моды не позволила ряду дизайнеров принять участие в запланированных показах. Об этом в пресс-центре НСН сообщил российский дизайнер Джемал Махмудов.
«У нас хромает организация. Если свыше ставят задачу, то это делается в лоб. Неделю моды организовывали за очень короткий срок, буквально за три недели. Дизайнерам, которые подали заявки, за три недели до показа сказали, что они прошли отбор. Очень многие большие дизайнеры – Игорь Чапурин, Игорь Гуляев отказались участвовать, потому что были не готовы. К серьезным мероприятиям нужно готовиться», - сказал он.
По словам Махмудова, в этих условиях организаторы события были вынуждены обратиться к молодым дизайнерам, которым также пришлось создавать коллекции в сжатые сроки.
«"Фонд моды" обратил внимание на молодых дизайнеров, которые не готовы были показываться. Но программа была, нужно было за короткий срок сделать коллекции. Могу уверить, что многие показанные коллекции создавались в короткий срок только для того, чтобы показать их на подиуме. Потому что это площадка, СМИ, внимание правительства, поддержка. Задача поддержать молодых дизайнеров, и программа была выполнена на пять с плюсом. Вопрос качества второстепенный, много косяков, но как есть. Что касается кутюр – его за три недели не подготовишь никак», - заключил дизайнер.
В первые выходные марта в столице стартовала Московская неделя моды-2024, призванная открыть новые имена и познакомить россиян с экзотикой. Первый день запомнился выходом на подиум Найке Ривелли, дочери знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути, напоминает «Радиоточка НСН».
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