Сергей Зверев ужаснулся отсутствию вкуса у зрителей Большого театра

«В советское время пойти в Большой театр – как на Луну слетать, такая подготовка. Женщины шили себе платья, это было событие. Когда ты приходил в театр, пахло роскошью, деньгами, чем-то недосягаемым. Поход в Большой театр был фантастикой – выгулять костюм, вдохновиться. Что сейчас происходит? Есть люди, которые как будто в теннис поиграли и быстро в том же трико с вытянутыми коленками, маечке паленой с короткими руками пришли на спектакль. Люди перестали задумываться по поводу того, как пойти в Большой театр. Есть небольшой процент людей, где очень изысканно: сумочки, туфельки, колготки. Все-таки надо вернуть время, когда с трепетом относились к музыке, к театру», - пояснил он.

Ранее издание «Ведомости» сообщало, что с начала 2023 года стоимость похода в театр в Москве выросла на 5% до 2614 рублей. В регионах цены на билеты возросли на 6%, до 784 рублей, передает «Радиоточка НСН».