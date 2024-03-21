Сергей Зверев ужаснулся отсутствию вкуса у зрителей Большого театра
Культура носки одежды изменилась, поскольку люди перестали наряжаться даже к масштабным вечерним событиям. Об этом в пресс-центре НСН суперзвезда Сергей Зверев.
«В советское время пойти в Большой театр – как на Луну слетать, такая подготовка. Женщины шили себе платья, это было событие. Когда ты приходил в театр, пахло роскошью, деньгами, чем-то недосягаемым. Поход в Большой театр был фантастикой – выгулять костюм, вдохновиться. Что сейчас происходит? Есть люди, которые как будто в теннис поиграли и быстро в том же трико с вытянутыми коленками, маечке паленой с короткими руками пришли на спектакль. Люди перестали задумываться по поводу того, как пойти в Большой театр. Есть небольшой процент людей, где очень изысканно: сумочки, туфельки, колготки. Все-таки надо вернуть время, когда с трепетом относились к музыке, к театру», - пояснил он.
Ранее издание «Ведомости» сообщало, что с начала 2023 года стоимость похода в театр в Москве выросла на 5% до 2614 рублей. В регионах цены на билеты возросли на 6%, до 784 рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве госпитализировали экс-продюсера Алсу Валерия Белоцерковского
- Звезда «Клана Сопрано» обвинила Джонни Деппа в неподобающем поведении на съемках
- Сергей Зверев ужаснулся отсутствию вкуса у зрителей Большого театра
- ВС РФ уничтожили пункт дислокации диверсантов около границы Белгородской области
- Кологривый извинился перед поклонниками
- Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей
- Под Белгородом мужчину задержали за подготовку терактов против военных
- Исследование: Чаще темой саморазвития интересуются россияне с низким уровнем дохода
- Британский сериал «Аббатство Даунтон» завершится полнометражным фильмом
- Толстой: Военные РФ будут уничтожать всех французских солдат на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru