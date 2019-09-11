11.09.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Второе дыхание ВИА «Ариэль»: Двойной юбилей и презентация альбома»

В этом году легендарный коллектив «Ариэль», прославившийся в советское время песнями «В краю магнолий» и «Заповедные места», отмечает большой юбилей – 50 лет. А бессменный лидер «золотого» состава Валерий Ярушин в этом же году отметил 70-ый день рождения. Несмотря на солидный возраст, музыканты и не думают останавливаться – совсем скоро выходит 15-ый сольный альбом Валерия Ярушина «Монологи», который он презентует журналистам на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «НСН». Кроме того, артист расскажет, как коллектив отметит свой 50-ый день рождения, а также какие проекты они готовят на будущее.

ВИА «Ариэль» - музыкальная группа из Челябинска, основой репертуара и стиля которой стал русский музыкальный фольклор. Пик популярности группы пришёлся на 70-е и 80-е годы, но и сегодня коллектив находится в постоянных гастролях.

В ходе пресс-конференции, лидер ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин расскажет о том, как он и группа отмечают свои юбилеи, представит свой новый сольный альбом, а также в прямом эфире исполнит одну из популярных песен коллектива.

Участник пресс-конференции:

Бессменный лидер «золотого» состава ВИА «Ариэль», Заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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