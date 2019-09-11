Лидер «Ариэль»: Мы застыли в том времени

Формат ВИА ушел, об этом заявил лидер ВИА «Ариэль», Заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин в ходе пресс-конференции НСН «Второе дыхание ВИА «Ариэль»: Двойной юбилей и презентация альбома».

«С 1970 по 1980 год это самое плодотворное десятилетие. После 80-х у «Бони М», «Абба» пошли уже дискотечные варианты. Серьезная музыка отошла на второй план. А с 70-х по 80-е это была вспышка. Тогда только «Битлс» закончили свое существование. Этот формат «поющие и инструментальные». Хотя, я терпеть не могу это слово – ВИА. Его в советское время изобрели, но, с другой стороны, как еще назовешь? Сейчас один скачет как козлик с радиомикрофоном, а остальные играют, но это самое простое. Конечно, такая модель, возможно, чище по всем параметрам. Когда мы с «Самоцветами» одновременно и играли, и пели, да такие партии, что молодые сейчас такое сделать не смогут, потому что там большая школа была. Поэтому этот стиль ушел. И появились эти рэп-исполнители, рок-исполнители, которые работают с освобожденным исполнителем. А мы застыли в том времени», - рассказал Ярушин.

Ранее лидер ВИА «Ариэль» в эфире НСН рассказал о том, как он за 2,5 года написал более 2 тыс песен на стихи богатого поэта.



