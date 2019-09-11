Лидер ВИА «Ариэль» рассказал, как русская народная песня спасла его от репрессий

Русская народная песня в советские годы помогла избежать политических преследований. Об этом на пресс-конференции НСН «Второе дыхание ВИА «Ариэль»: Двойной юбилей и презентация альбома» рассказал лидер ВИА «Ариэль», Заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин.

«Для того, чтобы раскрыться как музыканту, мне помогла русская народная песня. Русская песня была вне политики, там и соло-гитара могла летать, и барабаны можно придумать. То есть она спасла меня как художника. Мы с русской народной песней вылетели и нас признали», - сказал Ярушин.

В этом году легендарный коллектив «Ариэль» отмечает сразу несколько юбилейных дат - 50-летие ВИА «Ариэль» и 70-ый день рождения лидера Валерия Ярушина. Также в свет выходит 15-ый сольный альбом «Монологи», который Валерий Ярушин презентовал в пресс-центре информационного агентства «НСН».



