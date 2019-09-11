Лидер ВИА «Ариэль»: За 2,5 года я написал 2064 песни

Лидер ВИА «Ариэль», Заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин рассказал в ходе пресс-конференции НСН «Второе дыхание ВИА «Ариэль»: Двойной юбилей и презентация альбома» о том как он за 2,5 года написал более 2 тыс песен на стихи богатого поэта.

«Я решил провести эксперимент. С 1996 по 1999 год, где-то за 2,5 года, я написал 2064 песни. Вы скажете этого быть не может, я скажу, что может. Один из поэтов не высокого полета, из богатеньких, сказал «Сделай так, чтобы мои стихи пелись. Я не буду устраивать тебе худсоветы» и дает мне свои сборники. А у него такие сумасшедшие сборники - 63 шт. И этот дедушка-поэт отгружал [деньги] – был у него такой ящичек с денежками. Я приходил к нему и раз в два дня, писал по 10- 15 песен. Но писал добросовестно. Получалось так, что читаю стихи, а мелодия идет сама по себе. Кстати, получались не плохие песни. Полуфабрикаты, конечно, которые требовали доработки. Но это было такое ремесленное занятие скорее. А если серьезную аранжировку делаю, то уходит не одна неделя», - рассказал Ярушин.

Ранее лидер группы «Ариэль» в эфире НСН раскритиковал нецензурный стиль Сергея Шнурова.







