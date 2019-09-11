Лидер «Ариэль» назвал Милонова дилетантом

В ходе пресс-конференции НСН «Второе дыхание ВИА «Ариэль»: Двойной юбилей и презентация альбома» Лидер ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин рассказал свою точку зрения на предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете артистам выступать под фонограмму и брать при этом деньги за билеты.

«Это дилетант сказал. Что такое фонограмма? Это если идет музыка, а ты под нее пляшешь, и даже не сам ее записал - то это, конечно, безобразие полное. Но есть выступления под собственный минус, то это очень сложно. Но артисты прибегают к нему во имя качества. Если я записал свой бас, а барабанщик свои сбивки и мы также повторяем [вживую] это, то какая же это фонограмма? Мы это называем – «идем в дабле». А петь, конечно, нужно живьем. А то бывает, девочке говорят, что она будет певицей, а она и петь то не умеет. Ее успокаивают, что нужно будет только научиться открывать рот под запись», - высказал мнение Ярушин.

Лидер ВИА «Ариэль» отметил, что идея Милонова не нова.

«Это еще Кобзон пытался сделать. Тряс с депутатскими делами «Я сделаю!». Но трудно это сделать. Когда проходят концерты на больших площадках и идет 10-15 коллективов подряд, то живьем играть не возможно - и барабаны не так звучат, и гитары без обработки. У разных групп разные параметры. Но обязательно нужно следить, чтобы работали все микрофоны. У меня даже барабанщик сам поет», - завершил Ярушин.

Ранее он в эфире НСН рассказал почему не участвует в фестивале рок-музыки «Нашествие».



