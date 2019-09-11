Лидер ВИА «Ариэль» раскритиковал Шнурова

Не смотря на то, что советская цензура канула в историю у артиста должна быть ответственность перед публикой. Об этом на пресс-конференции НСН «Второе дыхание ВИА «Ариэль»: Двойной юбилей и презентация альбома» рассказал лидер группы, Заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин.

«Уже прошло четверть века как нет социализма, можно петь все что угодно. Но и ответственность у художника должна быть. Шнуров начал эту нецензурщину [петь]. Я даже обсуждать [его творчество] не буду. Для меня эстрада это дом родной», - сказал Ярушин.

Ранее лидер ВИА «Ариэль» в эфире НСН рассказал, как Русская песня помогала ему избежать цензуры в советское время.

