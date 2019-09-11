Ярушин пожалел, что не участвует в «Нашествии»

Лидер ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин в ходе пресс-конференции НСН «Второе дыхание ВИА «Ариэль»: Двойной юбилей и презентация альбома» рассказал, почему не участвует в одном из крупнейших в России фестивале мультиформатной рок-музыки под открытым небом «Нашествие».

«Меня не приглашают. Но не потому, что не уважают, а даже наоборот, называют метром, аксакалом. Просто я представитель поп-музыки, а здесь [на «Нашествии»] рок. У меня поп-музыка тоже такая острая [но не рок]. Поэтому, к сожалению, не участвую. Хотя очень люблю и уважаю некоторые коллективы. Например, давно Юру Шевчука полюбил, потому что у него что-то такое самое настоящее роковое», - рассказал Ярушин.

Ранее в эфире НСН лидер ВИА «Ариэль» заявил об уходе формата «поющего и инструментального».







