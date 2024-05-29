30.05.2023 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вспышка гибралтарской лихорадки и FLiRT: Ждет ли Россию новая пандемия?»
24 мая 2024 года Департамент ветеринарии Самарской области сообщил о вспышке бруцеллеза в Куйбышевском районе. Там в одном из частных подсобных хозяйств обнаружили очаг заболевания – болезнь нашли у одной овцы из поголовья. В этот же день был объявлен карантин. Теперь вход на это хозяйство запрещен, а в самом районе, где оно находилось, действуют строгие правила. Если их не соблюдать, последствия могут оказаться смертельными.
Чуть ранее в России зафиксирован вариант коронавируса FLiRT. Роспотребнадзор сообщил, что выявил 178 случаев заражения этим вирусом на территории России. Это вариант штамма коронавируса «омикрон».
В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
· Какова вероятность распространения гибралтарской лихорадки за пределами Самары?
· Насколько часто ее диагностируют в других регионах России?
· Каково происхождение гибралтарской лихорадки?
· Какова сегодня ситуация с COVID?
· Насколько опасен новый штамм FLiRT?
· Грозят ли России новые пандемии?
Участники пресс-конференции:
· Первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль;
· Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8