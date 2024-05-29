30.05.2023 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вспышка гибралтарской лихорадки и FLiRT: Ждет ли Россию новая пандемия?»

24 мая 2024 года Департамент ветеринарии Самарской области сообщил о вспышке бруцеллеза в Куйбышевском районе. Там в одном из частных подсобных хозяйств обнаружили очаг заболевания – болезнь нашли у одной овцы из поголовья. В этот же день был объявлен карантин. Теперь вход на это хозяйство запрещен, а в самом районе, где оно находилось, действуют строгие правила. Если их не соблюдать, последствия могут оказаться смертельными.

Чуть ранее в России зафиксирован вариант коронавируса FLiRT. Роспотребнадзор сообщил, что выявил 178 случаев заражения этим вирусом на территории России. Это вариант штамма коронавируса «омикрон».

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

· Какова вероятность распространения гибралтарской лихорадки за пределами Самары?

· Насколько часто ее диагностируют в других регионах России?

· Каково происхождение гибралтарской лихорадки?

· Какова сегодня ситуация с COVID?

· Насколько опасен новый штамм FLiRT?

· Грозят ли России новые пандемии?

Участники пресс-конференции:

· Первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль;

· Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

