«Не только маски!»: Иммунолог призвал россиян мыть руки 6-8 раз в день
Нужно не забывать о мерах предосторожности, а также думать об окружающих людях с тем, чтобы не заразить их, отметил в эфире НСН Андрей Продеус.
Если мыть руки по шесть-восемь раз в день, можно снизить риски заражения респираторными инфекциями в несколько раз, рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
«Если раньше мы пытались многие острые респираторные вирусные заболевания такого рода (коронавирус – ред. НСН) переносить на ногах, идти на работу, то сейчас надо подумать не только о себе, но и об окружающих. Потому что всегда есть люди, которые будут болеть тяжело – любым респираторным вирусом, и коронавирусом в том числе. Пожалуйста, думайте об этом и не забывайте о мерах предосторожности. И это не только маски! Если вы будете шесть-восемь раз в день мыть руки, вы снизите риски респираторных инфекций в несколько раз», - сказал Продеус.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вариант коронавируса FLiRT был выявлен в России, однако большой опасности он не представляет. Отмечалось, что доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru