03.09.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполняющего обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковника полиции Игоря Алексеевича Кирсанова на тему: «Закрытие дачного сезона: Как защитить имущество от воров-домушников»
Конец дачного сезона - традиционное время, когда активизируются воры-домушники. Жители Подмосковья возвращаются из отпуска, оставляя свои дачи и загородные дома без присмотра. Главное управление Росгвардии по Московской области ежегодно предупреждает о риске краж. Большинство из них происходит из-за незапертых окон и дверей. В подмосковном главке отметили, что чаще воруют бытовую технику и инструменты.
В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:
- Какова статистика по незаконным способам проникновения в жилые помещения?
- Куда чаще всего проникают воры: в квартиры или загородные дома?
- Часто ли удаётся задержать злоумышленников по горячим следам?
- Какие средства защиты эффективны для загородного дома?
- Какие меры предосторожности нужно соблюдать жителям Подмосковья, оставляя свои дачи на длительный срок?
- Сколько стоит обезопасить свое жилье и как много человек пользуется этими услугами в Московской области?
