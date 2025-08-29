03.09.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполняющего обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковника полиции Игоря Алексеевича Кирсанова на тему: «Закрытие дачного сезона: Как защитить имущество от воров-домушников»

Конец дачного сезона - традиционное время, когда активизируются воры-домушники. Жители Подмосковья возвращаются из отпуска, оставляя свои дачи и загородные дома без присмотра. Главное управление Росгвардии по Московской области ежегодно предупреждает о риске краж. Большинство из них происходит из-за незапертых окон и дверей. В подмосковном главке отметили, что чаще воруют бытовую технику и инструменты.

В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

Какова статистика по незаконным способам проникновения в жилые помещения?

Куда чаще всего проникают воры: в квартиры или загородные дома?

Часто ли удаётся задержать злоумышленников по горячим следам?

Какие средства защиты эффективны для загородного дома?

Какие меры предосторожности нужно соблюдать жителям Подмосковья, оставляя свои дачи на длительный срок?

Сколько стоит обезопасить свое жилье и как много человек пользуется этими услугами в Московской области?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

