«Хронический кашель и Альцгеймер»: Россиян предупредили об эпидемии кори и коклюша
Корь дает осложнения в виде болезни Альцгеймера в раннем возрасте, также развивается подострый склеротический панэнцефалит, отметил в эфире НСН Сергей Нетесов.
Россия, вероятно, стоит на пороге эпидемии коклюша и кори, заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН. Он отметил, что число случаев заболевания коклюшем и кори растет из-за того, что россияне перестали вакцинироваться.
«Десять лет назад коклюш был редкостью. А сейчас я общаюсь с главврачами больниц Новосибирска, и они рассказывают, что идет нарастание числа случаев. Произошло это во многом потому, что люди не заморачивались с вакцинацией во время пандемии. Кроме того, возросло число антивакцинаторов. И сейчас мы, может быть, стоим на пороге весьма значительной эпидемии и коклюша, и кори. Чтобы эпидемий кори не было, надо, чтобы процент вакцинированных был выше 95%. А у нас сейчас нет и 90%. В Новосибирске только с начала этого года было уже шесть вспышек кори, и это нехорошая ситуация. Корь дает осложнения типа болезни Альцгеймера в раннем возрасте, подострый склеротический панэнцефалит», – сказал Нетесов.
В свою очередь врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН отметил, что заболеваемость корью и коклюшем в ближайшее время продолжит расти.
«Заболеваемость корью и коклюшем только растет и в ближайшее время продолжит расти. Корь – одно из самых контагиозных заболеваний, а у нас сейчас достаточно небольшой популяционный иммунитет. Чтобы ограничить распространение кори, надо иметь высокие цифры охвата вакцинацией, а в последние годы показатель снижается», – указал собеседник НСН.
Также иммунолог указал, что старые варианты вакцины против коклюша стали «менее патентными» с точки зрения защиты.
«С коклюшем ситуация в какой-то степени схожая, но там есть один нюанс. Коклюш сам по себе меняется и, к сожалению, старые варианты вакцины, особенно в Европе, становятся менее патентными с точки зрения защиты. У некоторых пациентов коклюш переходит в хронический вид. У меня докторантка делает диссертацию о синдромах хронического кашля. Примерно 25% взрослых людей с хроническим кашлем – это, к сожалению, не выявленный коклюш или его стертая форма», – резюмировал Продеус.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков также отмечал, что рост случаев заболевания коклюшем в России связан с массовым отказом населения от прививок, передает «Радиоточка НСН».
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