«Хронический кашель и Альцгеймер»: Россиян предупредили об эпидемии кори и коклюша

В свою очередь врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН отметил, что заболеваемость корью и коклюшем в ближайшее время продолжит расти.

«Заболеваемость корью и коклюшем только растет и в ближайшее время продолжит расти. Корь – одно из самых контагиозных заболеваний, а у нас сейчас достаточно небольшой популяционный иммунитет. Чтобы ограничить распространение кори, надо иметь высокие цифры охвата вакцинацией, а в последние годы показатель снижается», – указал собеседник НСН.

Также иммунолог указал, что старые варианты вакцины против коклюша стали «менее патентными» с точки зрения защиты.

«С коклюшем ситуация в какой-то степени схожая, но там есть один нюанс. Коклюш сам по себе меняется и, к сожалению, старые варианты вакцины, особенно в Европе, становятся менее патентными с точки зрения защиты. У некоторых пациентов коклюш переходит в хронический вид. У меня докторантка делает диссертацию о синдромах хронического кашля. Примерно 25% взрослых людей с хроническим кашлем – это, к сожалению, не выявленный коклюш или его стертая форма», – резюмировал Продеус.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков также отмечал, что рост случаев заболевания коклюшем в России связан с массовым отказом населения от прививок, передает «Радиоточка НСН».

