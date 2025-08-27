29.08.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рост СДВГ среди детей. Что сегодня разрушает подростковую психику?»

По сообщениям СМИ, примерно у каждого шестого ребёнка в стране диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности. Если ранее основной причиной СДВГ считались генетические факторы, то сегодня всё чаще речь идёт о влиянии внешней среды. Среди них — современные мультфильмы и игрушки. Эксперты отмечают, что анимация советского периода отличалась спокойным темпом и размеренной подачей, тогда как современные динамичные шоу с яркими кадрами и быстрым монтажом перегружают детский мозг. Выявлена невидимая связь детских проблем с вниманием и подростковой преступностью

Крупное исследование выявило связь между СДВГ в начальной школе и рискованным поведением в 15 лет. Дети, испытывающие трудности с концентрацией внимания в возрасте 9 лет, к 15 годам демонстрируют пугающую склонность к курению и правонарушениям. Эти шокирующие данные стали результатом масштабного исследования, которое проследило судьбу 2716 подростков из разных уголков США.

Также приглашены к участию:

первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Ирина Волынец

кризисный психолог Ольга Софьянова.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

С какого возраста у ребенка может начать развиваться СДВГ?

Почему сегодня дети все чаще стали сталкиваться с СДВГ?

Какие последствия СДВГ в раннем возрасте могут быть?

Связано ли СДВГ с преступностью подростков?

По каким причинам может быть СДВГ у ребенка?

Лечится ли это заболевание?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



