29.08.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рост СДВГ среди детей. Что сегодня разрушает подростковую психику?»
По сообщениям СМИ, примерно у каждого шестого ребёнка в стране диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности. Если ранее основной причиной СДВГ считались генетические факторы, то сегодня всё чаще речь идёт о влиянии внешней среды. Среди них — современные мультфильмы и игрушки. Эксперты отмечают, что анимация советского периода отличалась спокойным темпом и размеренной подачей, тогда как современные динамичные шоу с яркими кадрами и быстрым монтажом перегружают детский мозг. Выявлена невидимая связь детских проблем с вниманием и подростковой преступностью
Крупное исследование выявило связь между СДВГ в начальной школе и рискованным поведением в 15 лет. Дети, испытывающие трудности с концентрацией внимания в возрасте 9 лет, к 15 годам демонстрируют пугающую склонность к курению и правонарушениям. Эти шокирующие данные стали результатом масштабного исследования, которое проследило судьбу 2716 подростков из разных уголков США.
Также приглашены к участию:
- первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;
- уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Ирина Волынец
- кризисный психолог Ольга Софьянова.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- С какого возраста у ребенка может начать развиваться СДВГ?
- Почему сегодня дети все чаще стали сталкиваться с СДВГ?
- Какие последствия СДВГ в раннем возрасте могут быть?
- Связано ли СДВГ с преступностью подростков?
- По каким причинам может быть СДВГ у ребенка?
- Лечится ли это заболевание?
