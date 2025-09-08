Вадим Эйленкриг. «Тень твоей улыбки»

10.09.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, приуроченная к концерту Вадима Эйленкрига в Большом зале Московской консерватории и выпуску лимитированного винила.

Российский трубач, обладатель премии «Музыкант года» по версии Радио Jazz 89.1, Вадим Эйленкриг и его творческое объединение Eilenkrig Crew представят программу «Тень твоей улыбки», посвященную юбилею дебютного альбома музыканта The Shadow of Your Smile. Знаменитая пластинка вышла в середине 2009 года. Спустя 15 лет Вадим Эйленкриг, уже в статусе хедлайнера российского джаза, выступит с концертом на сцене Московской консерватории. Зрители услышат произведения из альбома в современном звучании и новые композиции, которые музыканты готовят к выпуску в следующем году.

В рамках концерта также будет представлен лимитированный винил производства завода «Ультра Продакшн» - сборник лучших композиций за всю историю группы. Сборник получил название «Лично». В него вошли наиболее знаковые произведения из дискографии, а также новый, прежде никогда не издававшийся трек.

Участники пресс-конференции:

Вадим Эйленкриг – джазмен, трубач, Заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель премии «Музыкант года» по версии Радио Jazz 89.1

Дмитрий Илугдин – пианист и композитор, лауреат молодежной премии «Триумф»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва, ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции: 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

