22.08.2025 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Полтора миллиона сектантов: Как остановить массовую вербовку».

В России численность сектантов превышает 1,5 млн человек. В последнее время участились случаи, когда деструктивные культы активно используют соцсети и приложения, которые позволяют им лучше вести вербовку. Еще лет десять назад запрещенная в России организация «Свидетели Иеговы» использовала свои приложения, которые позволяли обходить дома и вносить данные людей, изучать их реакции на проповеди. Это помогало лучше выстраивать беседы и проводить вербовки. Если раньше они делали акцент на издательском бизнесе, где печатали собственную литературу, то сейчас — на электронных формах пропаганды.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Что сегодня называют сектами?

Как в интернете следят за сектантским контентом?

Как государство борется с сектами?

Насколько многочисленны секты сегодня?

Кто чаще всего попадает в секту?

Как понять, что твой родственник или друг в секте?

Могут ли инфлюенсеры и публичные личности быть сектантами?

Как помочь тому, кто в секте?

Как сегодня поменялась вербовка в секты?

Участники пресс-конференции:

Председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности ГД РФ Александр Солонкин;

Руководитель отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, религиовед Игорь Иванишко;

Провокативный психолог Анна Баленко.

