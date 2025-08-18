19.08.2025 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Замуж за нейросеть? Как государству спасти семьи и остановить разводы»

Свежие данные ВЦИОМ и Росстата рисуют шокирующую картину: в 2025 году Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов. На 10 браков приходится 8 распавшихся союзов. За 2024 год ЗАГСы зарегистрировали 880 тысяч браков и 644,5 тысячи разводов. Как утверждают эксперты, Россия стоит на пороге демографической ямы: рождаемость упала ниже 1.5 ребенка на женщину. Демографическую обстановку еще больше накаляет новый тренд - среди людей все чаще появляются необычные союзы — между человеком и искусственным интеллектом. Так, например, в Китае 75-летний мужчина сильно увлекся общением со своей цифровой подругой, что решил развестись с женой, чтобы посвятить себя этой виртуальной «любви». Пользовательница Reddit по имени Вика пошла дальше и обручилась со своим цифровым женихом Каспером, называя этот союз идеальным.

Общественники бьют тревогу, предлагая за измену в браке и уход из семьи штрафовать в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Кроме того, по их мнению, за каждого брошенного родителем ребенка мать или отца необходимо оштрафовать на 50 тысяч рублей.

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Иерей Валерий Сосковец;

Психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова;

Руководитель компании по разработке сервисов на базе ИИ "HiTech-Anatomy" Сергей Журавлев.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Почему так стремительно растет число разводов в России?

Кто чаще подвержен изменам в браке: мужчины или женщины?

Как сохранить институт семьи?

Может ли ИИ заменить отношения с реальным человеком?

Может ли ИИ завладеть человеческим разумом и начать манипулировать чувствами?

Влияют ли нейросети на демографию?

На сколько сегодня развит ИИ в России?



