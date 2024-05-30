Врач Продеус напомнил, что от сырого молока можно заразиться бруцеллезом

Он отметил, что заражение бруцеллезом часто происходит в личных, неорганизованных хозяйствах.

«Животные быстро заболевают и можно получить эпидемию. Чаще всего это неорганизованные, личные хозяйства, которые могут быть подвержены бруцеллезу. Соответственно, Роспотребнадзор должен такие места ограничить достаточно жестко, иначе придется вырезать все поголовье, которое заражено. Это неприятное в этом отношении заболевание», - указал врач.

В свою очередь завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов рассказал в пресс-центре НСН, что бруцеллез лечится достаточно легко, а обнаружение вспышки болезни в Самарской области – это результат пристального надзора.

«Лечится бруцеллез достаточно легко. Думаю, то, что произошло в Самарской области, – это, скорее, результат пристального надзора. Потому что просто так без планового обследования это обнаружить нелегко. Думаю, это привлечет внимание наших органов – Россельхознадзора, Роспотребнадзора. Надо проверять стада, чтобы зараженное молоко не попадало на стол потребителю», - сказал Нетесов.

Ранее в частном хозяйстве в Куйбышевском районе Самары у одного животного выявили очаг бруцеллеза. Департамент ветеринарии Самарской области признал территорию личного подсобного хозяйства, в котором выявлено заболевание, очагом болезни, а весь Куйбышевский район – неблагополучным по бруцеллезу. На его территории был введен карантин, передает «Радиоточка НСН».

