Врач Продеус напомнил, что от сырого молока можно заразиться бруцеллезом
Летальность от бруцеллеза составляет порядка 1-2%, в основном за счет осложнений, отметил в эфире НСН Андрей Продеус.
Человек может заразиться бруцеллезом от сырого молока, заболевание является тяжелым и неприятным, рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
«Поволжье, Урал, Сибирь – это места, где бруцеллы вполне могут обитать. Этот микроорганизм достаточно неприхотлив к окружающей среде и достаточно живуч, его убивает только температура +100 градусов. Он может и в холоде длительное время жить, и в теплых странах, переносится мухами, передается от животных к животным. Мы долго рассказываем о том, что пить парное молоко из под коровы не сильно здоровое занятие – заболеешь бруцеллезом. Это один из вариантов самого типичного случая заболеваний. С точки зрения человека, это заболевание неприятное и тяжелое, но умирали от него достаточно редко, летальность порядка 1-2%, в основном за счет осложнений, поражаются, в частности, суставы. Заболевание имеет достаточно длительное течение. Оно проявляется недели через две», - сказал Продеус.
Он отметил, что заражение бруцеллезом часто происходит в личных, неорганизованных хозяйствах.
«Животные быстро заболевают и можно получить эпидемию. Чаще всего это неорганизованные, личные хозяйства, которые могут быть подвержены бруцеллезу. Соответственно, Роспотребнадзор должен такие места ограничить достаточно жестко, иначе придется вырезать все поголовье, которое заражено. Это неприятное в этом отношении заболевание», - указал врач.
В свою очередь завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов рассказал в пресс-центре НСН, что бруцеллез лечится достаточно легко, а обнаружение вспышки болезни в Самарской области – это результат пристального надзора.
«Лечится бруцеллез достаточно легко. Думаю, то, что произошло в Самарской области, – это, скорее, результат пристального надзора. Потому что просто так без планового обследования это обнаружить нелегко. Думаю, это привлечет внимание наших органов – Россельхознадзора, Роспотребнадзора. Надо проверять стада, чтобы зараженное молоко не попадало на стол потребителю», - сказал Нетесов.
Ранее в частном хозяйстве в Куйбышевском районе Самары у одного животного выявили очаг бруцеллеза. Департамент ветеринарии Самарской области признал территорию личного подсобного хозяйства, в котором выявлено заболевание, очагом болезни, а весь Куйбышевский район – неблагополучным по бруцеллезу. На его территории был введен карантин, передает «Радиоточка НСН».
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