Вирусолог Нетесов: Вакцинированные будут легче переносить вариант FLiRT
Люди, которые вакцинировались поздними версиями препарата от коронавируса, будут болеть вариантом FLiRT очень слабо, отметил в эфире НСН Сергей Нетесов.
Новый вариант коронавируса FLiRT эволюционирует в сторону уменьшения патогенности, однако может преодолевать иммунитет, возникший к более ранним штаммам, рассказал завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН.
«Коронавирус эволюционирует в ту сторону, которую и должен: уменьшается его патогенность, но, к сожалению, увеличивается или остается на том же уровне способность передаваться от человека к человеку. И сейчас эта способность намного выше, чем была у «уханьского» варианта. Смертность при этом уменьшается в десятки раз. У нового варианта FLiRT есть несколько замен вариантов аминокислот. Он как раз эволюционирует в сторону уменьшения патогенности, но может преодолевать иммунитет, возникший к более ранним штаммам. Тем не менее, те, кто вакцинировался поздними версиями вакцины, они если и будут болеть, то очень слабо. А те, кто переболел «омикроном», будут болеть так же: это будет очень слабосимптомное заболевание», - сказал Нетесов.
Он отметил, что заболевание вариантом FLiRT наиболее опасно для основных групп риска.
«Главное здесь – опасаться острых респираторных инфекций тем людям, для кого они представляют повышенную опасность: люди старше 65 лет, люди с диабетом первого-второго типа, пациенты с прогрессирующими онкозаболеваниями, люди с пересаженными органами. Для них такие острые вирусные инфекции опасны. Им стоит беречься, стараться в общественных местах носить маски – они эффективны как минимум на 70%», - добавил собеседник НСН.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вариант коронавируса FLiRT был выявлен в России, однако большой опасности он не представляет. Отмечалось, что доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, передает «Радиоточка НСН».
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