Вирусолог Нетесов: Вакцинированные будут легче переносить вариант FLiRT

«Коронавирус эволюционирует в ту сторону, которую и должен: уменьшается его патогенность, но, к сожалению, увеличивается или остается на том же уровне способность передаваться от человека к человеку. И сейчас эта способность намного выше, чем была у «уханьского» варианта. Смертность при этом уменьшается в десятки раз. У нового варианта FLiRT есть несколько замен вариантов аминокислот. Он как раз эволюционирует в сторону уменьшения патогенности, но может преодолевать иммунитет, возникший к более ранним штаммам. Тем не менее, те, кто вакцинировался поздними версиями вакцины, они если и будут болеть, то очень слабо. А те, кто переболел «омикроном», будут болеть так же: это будет очень слабосимптомное заболевание», - сказал Нетесов.

Он отметил, что заболевание вариантом FLiRT наиболее опасно для основных групп риска.

«Главное здесь – опасаться острых респираторных инфекций тем людям, для кого они представляют повышенную опасность: люди старше 65 лет, люди с диабетом первого-второго типа, пациенты с прогрессирующими онкозаболеваниями, люди с пересаженными органами. Для них такие острые вирусные инфекции опасны. Им стоит беречься, стараться в общественных местах носить маски – они эффективны как минимум на 70%», - добавил собеседник НСН.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вариант коронавируса FLiRT был выявлен в России, однако большой опасности он не представляет. Отмечалось, что доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, передает «Радиоточка НСН».

