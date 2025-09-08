11.09.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Миллиард «не в себе»: Откуда взялась глобальная «эпидемия» психических расстройств»

Свыше миллиарда человек в мире страдают психическими расстройствами. Такие данные привела по итогам специального исследования Всемирная организация здравоохранения. Чаще всего у людей встречаются тревожные расстройства и депрессия. Проблемы с психическим здоровьем уступают только неврологическим патологиям, являясь одной из главных причин инвалидности в мире. Подобные расстройства не имеют географических, возрастных или социально-экономических границ и повсеместно встречаются во всех государствах и среди всех слоев общества. Значительные расходы на борьбу с ментальными нарушениями становятся серьезной статьей расходов как для семейного кошелька, так для бюджетов разных стран. Ежегодно, по данным ВОЗ, из-за депрессии и тревожности снижается производительность труда и теряется 12 млрд рабочих дней, что обходится мировой экономике в $1 трлн, причем в эту сумму не входят расходы на лечение расстройств. В 2024 году в России было продано 175,9 млн упаковок препаратов для лечения психических расстройств на 57 млрд рублей. Более 85 процентов лекарств от психических заболеваний россияне приобретают самостоятельно.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Насколько распространены проблемы с психическим здоровьем среди россиян?

С чем связан высокий уровень тревожных расстройств и депрессии в современном мире?

Насколько доступна психиатрическая помощь для людей в России?

Наблюдается ли омоложение аудитории, страдающей от психических расстройств?

Как депрессия и психологические расстройства влияют на производительность труда в России?

Как сегодня работодатели следят за психологическим состоянием своих сотрудников?

Как много антидепрессантов ежегодно приобретают россияне?

Предоставляется какая-то поддержка от государства людям с психическими заболеваниями и их родственникам?

Участники пресс-конференции:

Директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова ;

; Врач-психотерапевт Наталья Бирина ;

; Клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская;

HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт.

