4.09.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная защите прав несовершеннолетних в квест-индустрии, на тему: «Новые стандарты безопасности квестов: Как обезопасить детей и подростков во время развлечений?»

В столице всё большую популярность набирают хоррор-квесты - атмосферные развлечения с элементами страха и неожиданности. С марта прошлого года в России ввели новые требования обеспечения безопасного и комфортного прохождения квестов для детей. Одним из первых пунктов стало установление возрастного ценза, чтобы родитель смог правильно подобрать интересную игру для своего ребенка. Кроме того, теперь сопровождающий может следить за развитием сюжета в специальной комнате, где администратор продемонстрирует все этапы прохождения локаций с помощью видеокамер. СМИ сообщают о различных случаях травмирования подростков во время таких развлечений, в связи с чем профессиональное сообщество вместе с ТПП РФ организовало круглый стол на тему выработки единого госстандарта безопасности, по итогом которого принято решение провести пресс-конференцию.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Итоги круглого стола и новые шаги в рамках сотрудничества квест-индустрии и государства?

Какие поправки в законы и нормативные акты уже подготовлены для минимизации рисков?

Почему одной лишь федеральной инициативы недостаточно и нужны ли отраслевые стандарты?

Какие механизмы контроля и меры ответственности за нарушение стандартов безопасности будут применять внутри индустрии?

Бесконтактные перформансы – будущее квест-индустрии?

Как родителям выбирать по-настоящему безопасные квесты для своих детей? На что обращать внимание при бронировании?

Участники пресс-конференции:

Екатерина Стенякина, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по социальной политике;

Дарья Лантратова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике;

Марина Нестеренко, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, заместитель председателя комиссии по финансовой грамотности и гостеприимству;

Юлия Куликова-Цай, детский нейропсихолог;

Анна Черкасова, председатель рабочей группы по развитию и регулированию квестов при Совете ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, президент Ассоциации Организаторов Квестиндустрии (АОКИ);

Анастасия Недумова, PR-директор агрегатора «Мир Квестов»;

PR-директор агрегатора «Мир Квестов»; Константин Орлов, соорганизатор квестовой компании "2+2", Член АОКИ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции: 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

