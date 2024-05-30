Врач Продеус исключил пандемию из-за нового варианта FLiRT

Вариант коронавируса FLiRT будет доминировать, но это не значит, что он будет вызывать большее число заболеваний, чем предыдущие штаммы, отметил в эфире НСН Андрей Продеус. 

Новый вариант коронавируса FLiRT с большой вероятностью не вызовет пандемию, при этом он продолжает распространяться по миру, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

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«Глобально какой-то пандемией FLiRT не грозит. В некоторых странах мира, в том числе в США, примерно 28-30% всех штаммов он уже вытеснил. Он распространяется. Роспотребнадзор нашел в России пока только пару сотен случаев. FLiRT будет доминировать, но это не значит, что он будет вызывать больше болезней, чем предыдущие штаммы», - сказал Продеус.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вариант коронавируса FLiRT был выявлен в России, однако большой опасности он не представляет. Отмечалось, что доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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