26.08.2025 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Медицинские итоги лета: Как защитить ребенка от вирусов в новом учебном сезоне?»

По сообщениям СМИ, заболеваемость ОРВИ с конца июля – начала августа 2025 года выросла уже в 13 регионах. Среди этих субъектов, например, Саратовская, Кемеровская, Пензенская, Псковская, Владимирская, Амурская, Новосибирская и Ленинградская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Забайкальский край. Увеличение заболеваемости в августе связано с ростом скученности населения, так как люди возвращаются из отпусков, и перепадами температуры, объясняют эксперты.

В СМИ уже вовсю ожидают гонконгский и свиной грипп в новом эпидсезоне. Также медики говорят, что осенью и зимой прогнозируется подъем заболеваемости иновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекциями.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Чем отличаются штаммы свиного и гонконгского гриппов?

Можно ли заболеть обеими штаммами подряд?

От чего необходимо прививаться в новом сезоне?

Есть ли еще эпидемический потенциал у коронавируса?

Как школьнику вернуться в режим после каникул?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

