26.08.2025 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Медицинские итоги лета: Как защитить ребенка от вирусов в новом учебном сезоне?»
По сообщениям СМИ, заболеваемость ОРВИ с конца июля – начала августа 2025 года выросла уже в 13 регионах. Среди этих субъектов, например, Саратовская, Кемеровская, Пензенская, Псковская, Владимирская, Амурская, Новосибирская и Ленинградская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Забайкальский край. Увеличение заболеваемости в августе связано с ростом скученности населения, так как люди возвращаются из отпусков, и перепадами температуры, объясняют эксперты.
В СМИ уже вовсю ожидают гонконгский и свиной грипп в новом эпидсезоне. Также медики говорят, что осенью и зимой прогнозируется подъем заболеваемости иновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекциями.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Чем отличаются штаммы свиного и гонконгского гриппов?
- Можно ли заболеть обеими штаммами подряд?
- От чего необходимо прививаться в новом сезоне?
- Есть ли еще эпидемический потенциал у коронавируса?
- Как школьнику вернуться в режим после каникул?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало брифинга в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8