«Фермеры и туристы»: Врач рассказал, кто чаще болеет бруцеллезом

«Чаще всего бруцеллезом болеют сельхозработники, фермеры, занятые уходом за мелким и крупным рогатым скотом. Для них даже существует вакцинация, но вакцина от бруцеллеза дает нестойкий иммунитет примерно на два года. И даже человек, который переболел бруцеллезом, имеет шансы через пять-шесть лет им снова заразиться. И еще в группе риска – туристы, которые приехали в зону экотуризма и попили парного молочка. Основной источник заражения – именно парное молоко!», – сказал Продеус.

Он отметил, что бруцеллу убивает температура в +100 градусов и подчеркнул, что недожаренный шашлык может стать причиной заболевания.

«Бруцелла переносит +60… +80 градусов, оставаясь жизнеспособной. Ее убивает только температура в +100 градусов. Недожаренный шашлык – это недостижение той самой температуры, которая убьет бруцеллу. Тем, кто любит недожаренный шашлык: надо, чтобы мясо было проверенное», – добавил врач.

Ранее в частном хозяйстве в Куйбышевском районе Самары у одного животного выявили очаг бруцеллеза. Департамент ветеринарии Самарской области признал территорию личного подсобного хозяйства, в котором выявлено заболевание, очагом болезни, а весь Куйбышевский район – неблагополучным по бруцеллезу. На его территории был введен карантин, передает «Радиоточка НСН».

