18.08.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мир, а не перемирие: Итоги встречи Путина и Трампа»

Все выходные мировые СМИ обсуждали историческую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита, однако сделки по Украине достигнуто не было. Как сообщают СМИ, президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.



Участники пресс-конференции:

олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова;

член Американской коммунистической партии и правовед Кристофер Хелали;

переводчик Дарья Чернева ;

; руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Что можно считать главным итогом встречи двух лидеров мировых держав?

Как встреча Путина и Трампа повлияла на мировую экономику?

Какие геополитические процессы перевернула эта встреча?

Почему встреча была на Аляске?

Где может состояться трехсторонняя встреча с Зеленским?

Какие прогнозы на трехстороннюю встречу?



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

