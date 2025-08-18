18.08.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мир, а не перемирие: Итоги встречи Путина и Трампа»
Все выходные мировые СМИ обсуждали историческую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита, однако сделки по Украине достигнуто не было. Как сообщают СМИ, президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.
Участники пресс-конференции:
- олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова;
- член Американской коммунистической партии и правовед Кристофер Хелали;
- переводчик Дарья Чернева;
- руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Что можно считать главным итогом встречи двух лидеров мировых держав?
- Как встреча Путина и Трампа повлияла на мировую экономику?
- Какие геополитические процессы перевернула эта встреча?
- Почему встреча была на Аляске?
- Где может состояться трехсторонняя встреча с Зеленским?
- Какие прогнозы на трехстороннюю встречу?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8