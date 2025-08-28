29.08.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги лета и перспективы осени: прогноз курса валют, фондовых рынков и инвестиционных трендов»

Исходя из свежей макроэкономической статистики Росстата, в июне—июле 2025 года экономика продолжала замедляться, но не за счет частного потребления, а за счет промышленности, свидетельствуют оценки аналитиков. Хотя в правительстве все еще рассчитывают на рост ВВП более чем на 1,5% по итогам года, факторы, которые могут обеспечить такой результат, вряд ли соотносятся с желанием Банка России снизить инфляцию до 4%. Курс доллара на рынке Форекс 27 августа взлетел выше 82 рублей. В моменте он поднимался до 82,49 рубля. На межбанковском рынке курс американской валюты практически дотянулся до 81 рубля, а затем откатился к 80 рублям. По оценке аналитиков, доллар осенью будет стоить 79-90 рублей. Эксперты предположили, что тренд продолжится зимой 2025 года.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Финансист, аналитик венчурного рынка Алексей Скобелев;

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Что будет дальше с ключевой ставкой?

Какие факторы сильнее всего повлияли на курс доллара, евро и юаня?

Какие валютные риски инвесторам стоит учитывать осенью?

Остановятся ли темпы инфляции в 2025 году?

Какие риски для крипторынка могут быть осенью — регулирование, ликвидность, отток капитала?





