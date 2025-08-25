26.08.2025 в 15.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему:

«Штраф за молчание. Как изменится фармотрасль осенью»



Осень 2025 года готовит для российских аптек серьезные изменения. С 1 сентября вступает в силу новый административный регламент, который ужесточает требования к фармацевтам и провизорам. Теперь их профессиональная обязанность — не только отпустить нужный покупателю препарат, но и информировать о наличии более дешёвых аналогов. За молчание — штрафы, которые ударят по карману как конкретного сотрудника, так и всей аптечной организации.

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые были приняты еще в 2022 году, но полноценную силу обретут с началом нового осеннего сезона.



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие изменения готовит государство для аптечной индустрии этой осенью?

Какова динамика цен по сравнению с прошлым годом?

Как сильно отличаются цены на один и тот же препарат у разных производителей?

Поможет ли закон снизить цены конкурентов?

Как доказать факт скрытия фармацевтом более дешевого аналога?

Всегда ли в наличии есть дешевые аналоги лекарств?

Каких медикаментов чаще всего не получается покупателям найти?



Участники пресс-конференции:

зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный;

директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова;

адвокат, юрист, специализирующийся на законодательстве, регулирующем фармацевтическую отрасль Ларина Татьяна.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



