12.09.2025 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Полный запрет вейпов и новое школьное питание: Какие законодательные инициативы готовит парламент»

Сегодня вейпинг превратился в настоящий элемент молодежной субкультуры, и представляет собой, по мнению ряда экспертов, большую опасность по сравнению с курением. Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении регионам права полностью запрещать вейпы на своей территории. Проблемы здоровья среди молодого поколения не ограничиваются вейпами, не менее остро стоит вопрос качества питания. В погоне за экономией организации порой жертвуют качеством, закупая более дешёвые продукты, что сказывается на качестве питания школьников. Для систематизации этих процессов Роспотребнадзор разработал рекомендации по питанию в школьных столовых, которые учитывают особенности здоровья каждого, например, ребят с аллергией. Вопросы здорового питания тесно взаимосвязаны с более общей проблемой состояния системы здравоохранения. Из-за постоянной нехватки финансирования страдает вся система: врачам не повышают зарплаты, а пациентам недоступны ни своевременная помощь, ни лекарства. Осенняя сессия Государственной Думы стартует с рассмотрения ключевых законопроектов, направленных на заботу о здоровье россиян и повышение качества жизни. Депутаты внесут ряд инициатив, которые затрагивают самые чувствительные сферы – от запрета вейпов до отмены порошкового питания в школе.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Когда появится законопроект о полном запрете вейпов на территории России?

Как много подростков сегодня «парят» вейп? И как это уже сказалось на здоровье?

Как сегодня законодатели планируют менять качество школьного питания и что уйдет из школьной столовой?

Ожидать ли в ближайшей перспективе увеличение зарплат для врачей и медработников?

Какие законодательные инициативы готовятся в решении проблем доступности медицинской помощи и дефицит лекарств?

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Гусев — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю;

— первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю; Сергей Кабышев — председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию;

— председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию; Михаил Делягин — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике;

— заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике; Елена Ямщикова — депутат Мосгордумы, член комиссии по социальной и экономической политике;

— депутат Мосгордумы, член комиссии по социальной и экономической политике; Гузель Улумбекова — российский учёный, доктор медицинских наук, ректор ВШОУЗ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции: 13:30

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

