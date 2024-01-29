30.01.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Всемирный день борьбы с онкологией. Почему рак «молодеет»

По данным ученых, за последние три десятилетия во всем мире заметен рост заболеваемости раком. Особое беспокойство вызывает увеличение числа больных среди лиц моложе 50 лет. В России год от года растёт число больных онкологией, их уже больше 4 млн. Наиболее высокая онкозаболеваемость наблюдается в таких регионах, как Курганская область, Карелия и Мордовия. Сегодня врачи-онкологи обсуждают возможность изменения названий некоторых видов рака с целью помочь пациентам избежать излишне агрессивных методов лечения и уменьшить страх перед диагнозом.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Сколько людей сегодня болеют онкологией?

Какой процент пациентов погибает, а какой - вылечивается?

Какие основные причины распространения онкологии?

Почему рак молодеет?

На сколько сегодня выросла вылечивание рака?

Какая ситуация с онкологией у детей?

Какие задачи сегодня стоят перед онкологами?

Существует ли профилактика онкологии?

Повлиял ли ковид на течение заболевания онкопациентов?

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова;

Руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агенства РФ, бывший главный онколог Департаиента здравоохранения Москвы, лауреат премии Правительства РФ по науке и технике, Академик Лазерной академии наук, доктор мед.наук, профессор Евгений Странадко;

Клинический психолог в онкологии Анастасия Касьяненко

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

