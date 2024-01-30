«Десять походов в солярий!»: Рак кожи стали обнаруживать в 20-30 лет

Рак кожи все чаще обнаруживают в 20-30 лет, раньше это заболевание встречалось только у старшего поколения, заявил руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко в пресс-центре НСН.

«Термин о том, что рак молодеет, пошел из гинекологии. Масса предопухолевых состояний и заболеваний. Основной у нас рак кожи, который растет из года в год и среди молодых пациентов. Молодежь ходит в солярий, россияне начали ездить в Турцию, Египет. Наша пигментная защита кожи не подготовлена к такому солнцу. Раньше рак был «привилегией» пожилого возраста, теперь все чаще встречаются пациенты 40-50 лет, рак кожи бывает в 20-30 лет, мы никогда не встречали такого! Достаточно десяти сеансов в солярии для стимуляции каких-то клеток, такое случалось», - рассказал он.

В России около 4,5 миллиона человек, которые либо находятся на разных стадиях лечения рака, верификации диагноза, либо находятся в ремиссии, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

